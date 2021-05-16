Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 May 2021 - 16:02- Eğitim G: 16 May 2021 - 16:03

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nden “Evde Kimya Deneyleri” projesi
mask

Kartepe Ertuğrulgazi Proje Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Hafize Karaçam rehberliğinde 11 öğrenciyle “Evde Kimya Deneyleri” adlı uluslararası e-Twinning projesi yapıyor. Türkiye’den Kocaeli, Trabzon, Erzurum şehirlerinden sağlanan katılımın yanı sıra Romanya, Gürcistan ve Ürdün’den yabancı ortaklarla gerçekleştirilen projenin eylül ayında yapılacak değerlendirme sonucunda ödül alıp almayacağı belli olacak. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sürecinde okul laboratuvarlarında yapılamayan kimya deneylerinin daha basit ve her evde bulunabilecek malzemelerle yapılmasını ve böylece öğrenme kazanımlarındaki eksikliklerin giderilmesini amaçlayan bu projeyle öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde haftada bir evde kimya deneyi veya etkinliği yaparak düşünen-üreten bireyler olması sağlanıyor.
# Kocaeli, eğitim

16 May 2021 - 16:02 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nden “Evde Kimya Deneyleri” projesi mask
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nden “Evde Kimya Deneyleri” projesi
“Sanatsal Faaliyetler 1000 Okul Projesi” start aldı mask
“Sanatsal Faaliyetler 1000 Okul Projesi” start aldı
KOÜ’lü gençlerin kampanyasında 3300 kitap toplandı mask
KOÜ’lü gençlerin kampanyasında 3300 kitap toplandı
Haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'deki son durum mask
Haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'deki son durum
Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Proje mask
Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Proje
“Bilnet Liselerinden emekli yük hayvanlarına destek” mask
“Bilnet Liselerinden emekli yük hayvanlarına destek”
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi mask
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi mask
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
İzmit'te simide zam geldi mask
İzmit'te simide zam geldi
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek mask
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek

GALERİ

Takla atan araçta can verdi mask
Takla atan araçta can verdi
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL