Kartepe Ertuğrulgazi Proje Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Hafize Karaçam rehberliğinde 11 öğrenciyle “Evde Kimya Deneyleri” adlı uluslararası e-Twinning projesi yapıyor. Türkiye’den Kocaeli, Trabzon, Erzurum şehirlerinden sağlanan katılımın yanı sıra Romanya, Gürcistan ve Ürdün’den yabancı ortaklarla gerçekleştirilen projenin eylül ayında yapılacak değerlendirme sonucunda ödül alıp almayacağı belli olacak. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sürecinde okul laboratuvarlarında yapılamayan kimya deneylerinin daha basit ve her evde bulunabilecek malzemelerle yapılmasını ve böylece öğrenme kazanımlarındaki eksikliklerin giderilmesini amaçlayan bu projeyle öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde haftada bir evde kimya deneyi veya etkinliği yaparak düşünen-üreten bireyler olması sağlanıyor.
16 May 2021 - 16:02- Eğitim Güncelleme: 16 May 2021 - 16:03
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nden “Evde Kimya Deneyleri” projesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.