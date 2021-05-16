Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nden “Evde Kimya Deneyleri” projesi

Kartepe Ertuğrulgazi Proje Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Hafize Karaçam rehberliğinde 11 öğrenciyle “Evde Kimya Deneyleri” adlı uluslararası e-Twinning projesi yapıyor. Türkiye’den Kocaeli, Trabzon, Erzurum şehirlerinden sağlanan katılımın yanı sıra Romanya, Gürcistan ve Ürdün’den yabancı ortaklarla gerçekleştirilen projenin eylül ayında yapılacak değerlendirme sonucunda ödül alıp almayacağı belli olacak. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sürecinde okul laboratuvarlarında yapılamayan kimya deneylerinin daha basit ve her evde bulunabilecek malzemelerle yapılmasını ve böylece öğrenme kazanımlarındaki eksikliklerin giderilmesini amaçlayan bu projeyle öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde haftada bir evde kimya deneyi veya etkinliği yaparak düşünen-üreten bireyler olması sağlanıyor.