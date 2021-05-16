Hayatınızı değiştirecek ilginç bilgiler

-Akne oluşumunu önlemek için duşun sonunda duş başlığınızı soğuğa ayarlayın. Soğuk su, gözenekleri kapatır. Kirlere ve bakterilere engel olur.

-Sivrisinek ısırığının kaşıntısını kesmek için ısırığın olduğu bölgeye deodorant sıkın.

-Eğer umutsuz olmak üzere iseniz yumruğunuzu sıkın ve baş parmağınızı yumruğunuzun içine sokun ve sıkıca kavrayın.

-Migreniniz varsa ellerinizi buzlu suyun içine sokun ve esnetin.

-Dondurma baş ağrısı (soğuk bir şeyler yiyip içmenin sonucunda oluşan keskin baş ağrısı) yaşarsanız dilinizi üst damağınıza doğru bastırın.

-Eğer yataktayken bile başınız dönüyorsa ayağınızın bir tanesini zemine koyun. Bu, beynin pozisyonunuzu yeniden hesaplamasına yardım edecektir.

-Diş ağrınız varsa baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasına buz sürün. Bu, ağrıyı yüzde 50 azaltacaktır.

-Hapşırmayı önlemek için dilinizi dümdüz yapıp, dişlerinizin arkasına bastırın.