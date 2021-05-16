Başkan Zeki Aygün Çınarlı’da bayramlaştı

Ramazan Bayramı sürecinde çeşitli temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi’nde de başta gençler olmak üzere vatandaşlarla bayramlaştı. Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Nurhan Baytak, Abdullah Yıldırım, İsmail Küçük ve AK Parti Çınarlı Mahalle Başkanı Vural Yüce’nin de eşlik ettiği buluşmada Başkan Aygün, gençlerle bir araya geldi. Tam kapanma sürecinde tedbirlere çok büyük oranda uyulduğunu belirten Başkan Aygün, “Hükümetimizin uygulamaları ve halkımızın gayreti ile pandemi ile mücadele sürecinde çok önemli bir eşiği geride bıraktık. Bundan sonra da tedbirlere uyarak özlediğimiz güzel günlere yeniden kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.