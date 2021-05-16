Ramazan Bayramı sürecinde çeşitli temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi’nde de başta gençler olmak üzere vatandaşlarla bayramlaştı. Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Nurhan Baytak, Abdullah Yıldırım, İsmail Küçük ve AK Parti Çınarlı Mahalle Başkanı Vural Yüce’nin de eşlik ettiği buluşmada Başkan Aygün, gençlerle bir araya geldi. Tam kapanma sürecinde tedbirlere çok büyük oranda uyulduğunu belirten Başkan Aygün, “Hükümetimizin uygulamaları ve halkımızın gayreti ile pandemi ile mücadele sürecinde çok önemli bir eşiği geride bıraktık. Bundan sonra da tedbirlere uyarak özlediğimiz güzel günlere yeniden kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.
16 May 2021 - 16:11- Gündem Güncelleme: 16 May 2021 - 16:12
Başkan Zeki Aygün Çınarlı’da bayramlaştı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bayramın ikinci gününde Çınarlı Mahallesi’nde vatandaşlarla bayramlaştı
# Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.