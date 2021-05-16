Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını Kocaeli’de de yapıldı. Vatandaşların çoğu şampiyonluğu evlerinde kutlarken bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak kutlama gerçekleştirdi. Polis ekipleri kent meydanlarında güvenlik önlemi aldığı kutlamalar esnasında Karamürsel ilçesinde bir vatandaş şampiyonluğu meşale yakarak kutlamak istedi. Elindeki meşaleyi ateşleyen kişi, meşalenin aniden patlaması sonucu kısa süreli panik yaşadı. Kontrolsüz bir şekilde patlayan meşale yerde yanarken olayda yaralanan olmadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde meşaleyi ateşleyen kişinin kısa süre sonra elindeki meşalenin patlaması ve yaşanan panik yer alıyor.
16 May 2021 - 16:12- Asayiş Güncelleme: 16 May 2021 - 16:19
Şampiyonluk meşalesi elinde patladı
Karamürsel’de, Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyon olması nedeniyle meşale yakmak isteyen bir kişi elindeki meşalenin aniden patlaması sonucu kısa süreli panik yaşadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.