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16 May 2021 - 16:12- Asayiş G: 16 May 2021 - 16:19

Şampiyonluk meşalesi elinde patladı

Karamürsel’de, Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda şampiyon olması nedeniyle meşale yakmak isteyen bir kişi elindeki meşalenin aniden patlaması sonucu kısa süreli panik yaşadı. O anlar  bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını Kocaeli’de de yapıldı. Vatandaşların çoğu şampiyonluğu evlerinde kutlarken bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak kutlama gerçekleştirdi. Polis ekipleri kent meydanlarında güvenlik önlemi aldığı kutlamalar esnasında Karamürsel ilçesinde bir vatandaş şampiyonluğu meşale yakarak kutlamak istedi. Elindeki meşaleyi ateşleyen kişi, meşalenin aniden patlaması sonucu kısa süreli panik yaşadı. Kontrolsüz bir şekilde patlayan meşale yerde yanarken olayda yaralanan olmadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde meşaleyi ateşleyen kişinin kısa süre sonra elindeki meşalenin patlaması ve yaşanan panik yer alıyor.
# Kocaeli

16 May 2021 - 16:12 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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