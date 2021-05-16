Şampiyonluk meşalesi elinde patladı

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını Kocaeli’de de yapıldı. Vatandaşların çoğu şampiyonluğu evlerinde kutlarken bazı vatandaşlar ise sokağa çıkarak kutlama gerçekleştirdi. Polis ekipleri kent meydanlarında güvenlik önlemi aldığı kutlamalar esnasında Karamürsel ilçesinde bir vatandaş şampiyonluğu meşale yakarak kutlamak istedi. Elindeki meşaleyi ateşleyen kişi, meşalenin aniden patlaması sonucu kısa süreli panik yaşadı. Kontrolsüz bir şekilde patlayan meşale yerde yanarken olayda yaralanan olmadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde meşaleyi ateşleyen kişinin kısa süre sonra elindeki meşalenin patlaması ve yaşanan panik yer alıyor.