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16 May 2021 - 16:18- Spor G: 16 May 2021 - 16:19

Antalyaspor Kulübü’nden Sivasspor’a sert bildiri  
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan, Kocaelispor’un kardeş kulübü Antalyaspor, maç öncesi Beşiktaş'a başarı dileğinde bulunan Sivasspor Kulübü'ne tepki gösterdi. Akdeniz ekibi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından sert bir bildiri yayınladı. İşte Antalyaspor'un o açıklaması:

OLGUNLUKLA KARŞILILIYORUZ

Bilindiği üzere 21 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Rakibimiz Beşiktaş. Futbolda bu kez 3 değil, 2 ihtimalli bir maç oynanacak. Bizler, her ihtimali olgunlukla karşılayacak tertemiz bir camianın bireyleriyiz. Elbette biliyoruz ki kupayı rakibimizin kazanmasını en az Beşiktaş kadar isteyen başka kulüpler de var. Kiminin hesabı Avrupa'ya gitmek, kiminin hesabı Konfederasyon Kupası yerine Avrupa Ligi'ne gitmek, kiminin hesabı sezonu 15 gün geç açabilmek.

ÜZMÜŞ VE YARALAMIŞTIR

Hepsini anlayışla karşılıyoruz ama bir Anadolu takımının bir başka Anadolu takımının kupayı kazanmamasını istiyor olmasına söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır.

HEPİNİZİ YENMEMİZ GEREKİYOR

Dik duruşların kupadan daha önemli olduğunu bilen bir camia olarak anlaşılan o ki; görevimiz sadece kupayı almak değil, duruş dersi de vermek olacak. Biz bu sezon "Yenmemiz Gereken Çok Şey Var" sloganımızı stadımıza dev bir pankart olarak asmış bir kulübüz. Ne demek istediğimizi şimdi sanıyoruz ki tüm Türkiye anlamıştır. Biz artık daha iyi biliyoruz ki 18 Mayıs Salı günü sadece sahadaki rakibimizi değil, hepinizi yenmemiz gerekiyor.

16 May 2021 - 16:18 - Spor

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