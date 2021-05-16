Maçı Erdem Ulus anlatacak

Kocaelispor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak olan 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş karşılaşmasını ülkemizin önemli spikerlerinden Erdem Ulus anlatacak. Genç spiker, uzun Yıllar boyunca maç anlatımları ve program sunumları yaparken, Kocaelispor’un 1. Lig’de mücadele ettiği yıllarda D Spor’dan, son 2 sezondur da A Spor ile ATV’den yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor'un karşılaşmasını başarı ile anlatmıştı. İstanbul'da merkezden anlatılacak olan maç Misli.com’dan naklen yayınlanacak, saat 20.00’de başlayacak olan canlı yayında birisi tepe, diğeri de detay olmak üzere 2 kamera kullanılacak.