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16 May 2021 - 16:46- Asayiş G: 16 May 2021 - 16:48

Markete gitmek için bindikleri otomobil bir anda alev aldı

Kocaeli’de markete gitmek isteyen çiftin bindikleri otomobil çalıştırıldığı esnada motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Çift kendilerini dışarı atarken, araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. eşiyle birlikte markete gitmek için bindiği 42 BH 909 plakalı Nissan marka aracını çalıştırmak istedi. Sürücünün çalıştırdığı otomobil, bir anda motor kısmından yükselen patlama sesi ile alev aldı. Kendilerini hızla dışarıya atan çift, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yanan otomobil söndürüldü. Çıkan yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, markete gitmek için dışarı çıkan çift ise olaydan yara almadan kurtuldu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
# İzmit

16 May 2021 - 16:46 - Asayiş

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