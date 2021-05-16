Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. eşiyle birlikte markete gitmek için bindiği 42 BH 909 plakalı Nissan marka aracını çalıştırmak istedi. Sürücünün çalıştırdığı otomobil, bir anda motor kısmından yükselen patlama sesi ile alev aldı. Kendilerini hızla dışarıya atan çift, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yanan otomobil söndürüldü. Çıkan yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, markete gitmek için dışarı çıkan çift ise olaydan yara almadan kurtuldu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
16 May 2021 - 16:46- Asayiş Güncelleme: 16 May 2021 - 16:48
Markete gitmek için bindikleri otomobil bir anda alev aldı
Kocaeli’de markete gitmek isteyen çiftin bindikleri otomobil çalıştırıldığı esnada motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Çift kendilerini dışarı atarken, araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.