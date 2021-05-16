Abi kardeş 1 ay arayla Covit-19 kurbanı

Darıca Cami Mahallesinde ikamet eden Ercan Turhan (47) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ercan Turhan’ın cenazesi Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi. Ercan Turhan’ın kardeşi Gökmen Turhan’ın da yaklaşık 1 ay önce Covid-19 nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.