“Kocaeli’de en az 5699 vatandaş mağdur”

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığının ve Gebze Adalet Komisyonu tarafından yayınlanan 2020 yılı faaliyet raporunda toplamda 5 bin 699 dosyanın faili meçhul kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu verilere göre bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 959, mala zarar verme suçundan 524, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan 517 ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma kılmak suçundan 490 dosya en çok failinin bulunamadığı dosya olarak belirlenmişti. Kocaeli’de 5 bin 699 dosyanın faili meçhul kalması dikkat çekerken komşu illerdeki durum da merak konusu oldu.

YALOVA’DA ‘TAKSİRLE YARALAMA’

276 bin nüfuslu Yalova ilinde Yalova Adalet Komisyonu 2020 yılı faaliyet raporuna göre toplamda bin 730 dosya faili meçhul kaldı. En çok faili meçhul kalan suç türü 385 dosya ile ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ suçu oldu. Bu suçu 263 dosya ile ‘Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf’ ile 187 dosya ile ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ izledi.

SAKARYA’DA 7355 FAİLİ MEÇHUL DOSYA

1 milyon 42 bin nüfuslu Sakarya ili hakkında Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2020 yılı faaliyet raporu verilerine göre, 7 bin 355 dosya faili meçhul kaldı. ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ suçu kapsamında 3 bin 521 dosyanın faili meçhul kalması dikkat çekti. Bu durumu 494 dosya ile ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve 482 dosya ile ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçları izledi.

“EN AZ 5699 MAĞDUR VATANDAŞ”

Kocaeli Barosu’na kayıtlı Avukat Nazım Gençtürk faili meçhul dosyalar ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Açıklanan sayılar endişe verici. Bu rakamlara faili bilinip de firari durumda olanların dosyalarının dahil olmadığı; sadece suçun kim tarafından işlendiği hiç bilinmeyen dosyalardan ibaret olduğu düşünüldüğünde rakamların vahameti daha da ortaya çıkıyor. Nitekim 5699 faili meçhul dosyası demek aynı zamanda en az 5699 mağdur vatandaşın devletin hukuki korumasından, güvenliğinden mahrum kaldığı anlamına geliyor” dedi.

“GELİŞEN TEKNOLOJİ ZAFİYETLERE YOL AÇIYOR”

Bilişim suçlarına ilişkin konuşan Av. Gençtürk, “Pek tabii olarak bu rakamlar Kocaeli'ye özgü olmadığı için tek başına Kocaeli Emniyeti ve Savcılıklarının bir zafiyetinden bahsetmek özveri ile çalışan emniyet mensuplarına haksızlık olur. Sayılara bakıldığında en fazla faili meçhul dosya sayısının bilişim suçlarında. Bu durum bize, gelişen teknolojinin yeni hukuki zafiyetlere yol açtığını gösteriyor. Aynı şekilde faili meçhul kalan hakaret, dolandırıcılık, bankacılık gibi suçların pek çoğunun internet yoluyla işlenmiş olması sebebiyle failine ulaşılamadığını biliyoruz. Esasında bu suçların failinin ülkenin herhangi bir yerinde olması da muhtemel olduğundan Kocaeli istatistiğine dahil edilmesinin sebebi mağdurun Kocaeli'de yaşamasından kaynaklanması da muhtemel” dedi.

“VATANDAŞ BİLİNÇLİ OLMALI”

Av. Gençtürk, “Faili meçhul her bir suç türü yönünden nitelikli bir analiz yapıp zafiyet olan alanların güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapılması ve vatandaşın olası suç türlerine karşı farkındalığının artırılması yönünde çalışmalar yapılması lazım. Bu sadece Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplu SMS atılması ile oluşabilecek bir farkındalık değil tabii ki, etkin yöntemler geliştirilmeli. Hâlen daha sırf polis ile veya hakkında bir soruşturma açılması tehdidi ile kandırılıp dolandırılan insanlar var. Vatandaş hukuk devletinde yaşadığını özümsemeli, polisin savcının kendisine pusu kurmayacağını, haksız bir soruşturmanın süresi olmayacağını bilmeli. Bunun için de gerçekten adil, hukukun üstünlüğünün öncelediği bir yargı sisteminin inşası ve korunması şart” dedi.