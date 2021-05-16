Gölcüklü esnaf koronaya yenildi

Gölcük'te oturan ve geniş bir kesim tarafından tanınan Pi Gümüş Koordinatörü Yılmaz Akyol (58) geçtiğimiz günlerde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca önce evde karantinaya alındı. Ancak durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Yılmaz Akyol doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yılmaz Akyol'un bugün toprağa verilmesi bekleniyor.