2 çocuk annesi genç yaşta kansere yenildi

Kocaeli Taşköprülüler Dernek Başkan Yardımcısı ve Körfez Belediyesi personeli Feyzi Ergün’ün eşi Havva Ergün genç yaşta yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Havva Ergün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
İki çocuk annesi Havva Ergün'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Havva Ergün'ün cenazesi bugün Derince Kaşıkçı Mahallesi Kayalar Köyü'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.