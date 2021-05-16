2 çocuk annesi genç yaşta kansere yenildi

Kocaeli Taşköprülüler Dernek Başkan Yardımcısı ve Körfez Belediyesi personeli Feyzi Ergün’ün eşi Havva Ergün genç yaşta yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Havva Ergün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

İki çocuk annesi Havva Ergün'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Havva Ergün'ün cenazesi bugün Derince Kaşıkçı Mahallesi Kayalar Köyü'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.