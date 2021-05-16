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16 May 2021 - 18:01- Gündem G: 16 May 2021 - 18:04

Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Derince ve Körfez'in yüksek kesimlerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. 
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Derince ve Körfez'in yüksek kesimlerine öğleden sonra yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışla yerler beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, araçlarının zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarında ya da saçak altlarında bekledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğüne ulaşan dolunun ekili alanlara da zarar verdiği görüldü. 
# Körfez, Derince

16 May 2021 - 18:01 - Gündem

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