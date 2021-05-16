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16 May 2021 - 18:28- Spor G: 16 May 2021 - 18:29

Hekimoğlu zoru başardı! “3-0”
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2.Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon'la 24 Erzincan, Trabzon'da karşı karşıya geldi.  Karşılaşmayı 3-0 kazanan Hekimoğlu Trabzon adını yarı finale yazdırdı.  İki takım arasındaki ilk maçı Erzincan sahasında 2-0 kazanmasına rağmen bu avantajını iyi kullanamadı ve elenmenin üzüntüsünü yaşadı. 

İLK MAÇ

Hekimoğlu Trabzon ekibine yarı finali getiren golleri Batuhan Karadeniz, Ali Eytemur ve Caner Aktaş attı. Kocaelispor – Ankara Demirspor maçında turu geçen taraf yarı finalde Hekimoğlu ile final için mücadele edecek. İlk maç 20 Mayıs Perşembe, ikinci maç ise 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

16 May 2021 - 18:28 - Spor

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