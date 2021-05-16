Hekimoğlu zoru başardı! “3-0”

2.Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon'la 24 Erzincan, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Hekimoğlu Trabzon adını yarı finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk maçı Erzincan sahasında 2-0 kazanmasına rağmen bu avantajını iyi kullanamadı ve elenmenin üzüntüsünü yaşadı.
İLK MAÇ
Hekimoğlu Trabzon ekibine yarı finali getiren golleri Batuhan Karadeniz, Ali Eytemur ve Caner Aktaş attı. Kocaelispor – Ankara Demirspor maçında turu geçen taraf yarı finalde Hekimoğlu ile final için mücadele edecek. İlk maç 20 Mayıs Perşembe, ikinci maç ise 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.