Hekimoğlu zoru başardı! “3-0”

2.Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon'la 24 Erzincan, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Hekimoğlu Trabzon adını yarı finale yazdırdı. İki takım arasındaki ilk maçı Erzincan sahasında 2-0 kazanmasına rağmen bu avantajını iyi kullanamadı ve elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

İLK MAÇ

Hekimoğlu Trabzon ekibine yarı finali getiren golleri Batuhan Karadeniz, Ali Eytemur ve Caner Aktaş attı. Kocaelispor – Ankara Demirspor maçında turu geçen taraf yarı finalde Hekimoğlu ile final için mücadele edecek. İlk maç 20 Mayıs Perşembe, ikinci maç ise 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.