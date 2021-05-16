Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Kentimizde bulunan yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı’nda ikindi namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut, AKP Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, Platforma üye STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“FİLİSTİNLİLERİN EVLERİ İŞGAL EDİLİYOR”

Gıyabi cenaze namazının ardından Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Muhammet Hanefi Akbulut, okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini engelliyor ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal ediyor. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları sonrası çıkan çatışmalarda yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu ve yaralandı. İşgalci İsrail polisleri Filistinlilerin üzerine göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırarak yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlıyı yerlerde sürükleyerek yaralanmalarına sebep oldu.

TÜM DÜNYA GÖZ YUMMUŞ DURUMDA

73 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen bu Siyonist işgalciler, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam etmektedir. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail’e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir.

BU DAVAYI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı sesimizi yükselterek haykırıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. Terör devleti İsrail, 73 yıldır yürüttüğü bu hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmeli ve hesap verir bir hale getirilmelidir”