Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 May 2021 - 19:16- Gündem G: 16 May 2021 - 19:18

İzmit’in çınarlarından Maide Berksun vefat etti

Izmit Kozluk Mahallesi’nde doğan ve Kore Gazisi Naim Berksun’un eşi olan İzmit Adliyesi zabıt katibi olarak çalışan Maide Berksun, 98 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
mask

1923 yılında İzmit’in Kozluk Mahallesi’nde doğan ve liseyi bitirdikten sonra İzmit  Adliyesi’nde zabıt katibi olarak çalışan ve o yıllarda on parmak daktilo yarışmasında İzmit Şampiyonu olan Maide Berksun geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İzmit Belediye bandosu ile birçok okul bando ve mehter takımlarının da kurucusu, yaşadığı dönem İzmit’in sembolü olan 23 Tümen Bando Şefi Ast Subay Naim Berksun ile evli olan 3 çocuk sahibi Berksun, Kore Gazisi eşinin rahmetli olması sonrası, Kore devleti tarafından Barış Elçisi ilan edilip çeşitli madalyalarla ve takdir belgeleri ile onurlandırıldı.

İZMİT’İN GERÇEK ÇINARLARINDAN

Doğduğu günden bu yana İzmit’te yaşayan  ve İzmit’in gerçek çınarlarından biri olan 98 yaşındaki  Maide hanım, 13 Mayıs Perşembe günü Yahya Kaptan’daki evinde  geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ederek  sevenlerine ve çok sevdiği İzmit’ine veda edip Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
# İzmit

16 May 2021 - 19:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Zeki Aygün Çınarlı’da bayramlaştı mask
Başkan Zeki Aygün Çınarlı’da bayramlaştı
Körfez’de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği mask
Körfez’de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Bakanlık kademeli normalleşme tedbirlerini duyurdu mask
Bakanlık kademeli normalleşme tedbirlerini duyurdu
Gebze Balçık’ta 5 bin m3 depo inşaatı sürüyor mask
Gebze Balçık’ta 5 bin m3 depo inşaatı sürüyor
Kocaeli'de taraftarların dışarıda şampiyonluk kutlamasına izin verilmeyecek mask
Kocaeli'de taraftarların dışarıda şampiyonluk kutlamasına izin verilmeyecek
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi mask
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi mask
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
İzmit'te simide zam geldi mask
İzmit'te simide zam geldi
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Papetti Mahmut vefat etti mask
Papetti Mahmut vefat etti
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek mask
Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek

GALERİ

Takla atan araçta can verdi mask
Takla atan araçta can verdi
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı mask
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL