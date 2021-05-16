İzmit’in çınarlarından Maide Berksun vefat etti

1923 yılında İzmit’in Kozluk Mahallesi’nde doğan ve liseyi bitirdikten sonra İzmit Adliyesi’nde zabıt katibi olarak çalışan ve o yıllarda on parmak daktilo yarışmasında İzmit Şampiyonu olan Maide Berksun geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İzmit Belediye bandosu ile birçok okul bando ve mehter takımlarının da kurucusu, yaşadığı dönem İzmit’in sembolü olan 23 Tümen Bando Şefi Ast Subay Naim Berksun ile evli olan 3 çocuk sahibi Berksun, Kore Gazisi eşinin rahmetli olması sonrası, Kore devleti tarafından Barış Elçisi ilan edilip çeşitli madalyalarla ve takdir belgeleri ile onurlandırıldı.

İZMİT’İN GERÇEK ÇINARLARINDAN

Doğduğu günden bu yana İzmit’te yaşayan ve İzmit’in gerçek çınarlarından biri olan 98 yaşındaki Maide hanım, 13 Mayıs Perşembe günü Yahya Kaptan’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ederek sevenlerine ve çok sevdiği İzmit’ine veda edip Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.