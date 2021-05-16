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16 May 2021 - 19:22- Spor G: 16 May 2021 - 19:24

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor'un Ankara Demirspor ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'i belli oldu
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KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 41. GÖKHAN MERAL, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 77. BENHUR KESER, 80. İRFAN BAŞARAN, 89. MESUT ÖZDEMİR,94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 35. YILMAZ ÖZEREN, 55. BAHRİ CAN AVCI, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu: MUSTAFA REŞİT AKÇAY

ANKARA DEMİRSPOR: 93. FATİH GÜLMEZ, 4. KAMİL İÇER, 6. HASAN KÜÇCÜK, 8. MUSTAFA KAYABAŞI, 14. HARUN AYDIN,20. AHMET DEVRET, 11. SERDAR EYLİK, 29. TANER KOÇ, 2. HÜSEYİN GÜNGÖR, 60. TURAN YILMAZ, 90. İLKER AVŞAR

Yedekler: 99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ, 55. RAHMİ CAN KARADAŞ, 5. ÇAĞRI BÜLBÜL, 10. AHMET SİVRİ, 15. HAKAN TURAN, 41. ABDULLAH SEZGİN, 17. AYBERK ALTAN, 22. CELAL ÇIRPANLI, 77. KEREM HAKAN VAPURLUOĞLU, 97. SERGEN YAKUPÇEBİOĞLU

16 May 2021 - 19:22 - Spor

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