Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 41. GÖKHAN MERAL, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 77. BENHUR KESER, 80. İRFAN BAŞARAN, 89. MESUT ÖZDEMİR,94. BURAK SÜLEYMAN
Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 35. YILMAZ ÖZEREN, 55. BAHRİ CAN AVCI, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE
Teknik Sorumlu: MUSTAFA REŞİT AKÇAY
ANKARA DEMİRSPOR: 93. FATİH GÜLMEZ, 4. KAMİL İÇER, 6. HASAN KÜÇCÜK, 8. MUSTAFA KAYABAŞI, 14. HARUN AYDIN,20. AHMET DEVRET, 11. SERDAR EYLİK, 29. TANER KOÇ, 2. HÜSEYİN GÜNGÖR, 60. TURAN YILMAZ, 90. İLKER AVŞAR
Yedekler: 99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ, 55. RAHMİ CAN KARADAŞ, 5. ÇAĞRI BÜLBÜL, 10. AHMET SİVRİ, 15. HAKAN TURAN, 41. ABDULLAH SEZGİN, 17. AYBERK ALTAN, 22. CELAL ÇIRPANLI, 77. KEREM HAKAN VAPURLUOĞLU, 97. SERGEN YAKUPÇEBİOĞLU
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.