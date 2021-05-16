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16 May 2021 - 20:50- Gündem G: 16 May 2021 - 20:52

Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 16 Mayıs Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 10 binin üzerinde...
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 202 bin 243 test yapıldı. Semptom gösteren 920 kişiyle birlikte toplam 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi.

223 KİŞİ CORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Tabloya göre son 24 saatte 223 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 44 bin 760’a yükseldi. Bugün iyileşen 14 bin 418 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 947 bin 256’ya yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 468 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

DÜN 236 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs verilerine göre, 204 bin 637 test yapılırken semptom gösteren bin 84 hastayla birlikte 11 bin 472 yeni vaka tespit edilmişti. 236 kişi hayatını kaybederken 38 bin 814 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

16 May 2021 - 20:50 - Gündem

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