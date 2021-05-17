Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ‘Tam Kapanma’ kararının ardından yapılamayan İzmit Belediyesi Meclis Toplantısı bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 19 gündem maddesinin görüşüleceği mecliste büyük tartışmalara neden olan komisyon seçimleri ile Belsa Plaza İş Merkezi’nde bulunan 146 adet büro ve dükkandan oluşan bağımsız bölümlerin davası ile rapor, yönetmelik görüşmeleri, İzmit’te kırsal mahallelerin kaybetmiş olduğu hakların kazanabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespiti ve İzmit Belediyesi’nin işçi tazminatlarının ödenmesi için kredi alma talebi de meclis gündemine gelecek.
17 May 2021 - 09:00- Gündem Güncelleme: 17 May 2021 - 09:01
İzmit Belediyesi Meclisi bugün toplanıyor
‘Tam Kapanma’ kararı nedeniyle yapılamayan İzmit Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı bugün gerçekleştirilecek
# İzmit, koronavirüs
17 May 2021 - 09:00 - Gündem Yazdır
Muhabir Nazım Özgün Erbulan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.