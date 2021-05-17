Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 May 2021 - 09:00- Gündem G: 17 May 2021 - 09:01

İzmit Belediyesi Meclisi bugün toplanıyor

‘Tam Kapanma’ kararı nedeniyle yapılamayan İzmit Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ‘Tam Kapanma’ kararının ardından yapılamayan İzmit Belediyesi Meclis Toplantısı bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 19 gündem maddesinin görüşüleceği mecliste büyük tartışmalara neden olan komisyon seçimleri ile Belsa Plaza İş Merkezi’nde bulunan 146 adet büro ve dükkandan oluşan bağımsız bölümlerin davası ile rapor, yönetmelik görüşmeleri, İzmit’te kırsal mahallelerin kaybetmiş olduğu hakların kazanabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespiti ve İzmit Belediyesi’nin işçi tazminatlarının ödenmesi için kredi alma talebi de meclis gündemine gelecek.
# İzmit, koronavirüs

17 May 2021 - 09:00 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Zeki Aygün Çınarlı’da bayramlaştı mask
Başkan Zeki Aygün Çınarlı’da bayramlaştı
Körfez’de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği mask
Körfez’de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Kocaeli'de, TEM Otoyolu boş kaldı mask
Kocaeli'de, TEM Otoyolu boş kaldı
Covid-19’lu hastaya film gibi kurtarma operasyonu mask
Covid-19’lu hastaya film gibi kurtarma operasyonu
Her zaman sattığı ürünü kullanınca 3 buçuk ayda 32 kilo verdi mask
Her zaman sattığı ürünü kullanınca 3 buçuk ayda 32 kilo verdi
Şehirler arası yasak kaldırıldı! Tek şart var... mask
Şehirler arası yasak kaldırıldı! Tek şart var...
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi mask
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı mask
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi mask
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
İzmit'te simide zam geldi mask
İzmit'te simide zam geldi
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış mask
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış

GALERİ

Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Takla atan araçta can verdi mask
Takla atan araçta can verdi
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı mask
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL