En güzel bayram hediyesi! Ankara kendine dikkat etsin dedik! “3-0”

Kocaelispor, Ramazan Bayramı’nın hemen ertesinde Ankara Demirspor ile 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Maç boyunca oyunun hakimi olan yeşil siyahlılar maçı Dilaver’in 2 ve Batuhan Er’in golleri ile 3-0 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı. Kocaelispor yarı finalde, Erzincan’ı eleyen Hekimoğlu ile eşleşti. İlk maç 20 Mayıs Perşembe İzmit’te, ikinci maç 24 Mayıs Pazartesi günü Trabzon’da oynanacak. Turu geçecek olan takım büyük finalde Sakarya ya da Kırşehir’in rakibi olacak!

İLK YARIDA OYUN ORTADAYDI

Yağışlı bir havada oynanan maçın ilk yarısında iki takım da temkinli bir futbol ortaya koydu. Kocaelispor rakibi ikinci bölgede karşılarken hızlı ataklar sonucu pozisyon bulmak istedi. İlk 45 dakikada Ankara Demir’de İlker’in şutunu Bayram kornere tokatladı. Aynı takımda Serdar Eylik kalemizi yokladı, savunmamız araya girdi. Kocaelispor’da ise Benhur, İrfan ve Burak Süleyman gole yaklaştı. Devre 0-0 sona erdi.

BATUHAN ER KİLİDİ AÇTI

Mücadelenin ikinci yarısı büyük bir heyecan içinde geçti. Oldukça sert geçen maçın 59. Dakikasında Kocaelispor golü buldu. Savunma arkasına koşu yapan Benhur kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutu kaleciden döndü ve top tekrar Benhur’a geldi. Benhur, Batuhan’a pas verdi. Batuhan zor pozisyonda yatarak topa vurdu ve topu filelerle buluşturdu.

DİLO GİRDİ VE ATTI!

Dk. 62’de Batuhan ile yine net bir gol kaçıran Kocaelispor’da Benhur’un 64. dakikadaki şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeni ile pozisyon gol değeri kazanmadı. 68’de Ankara Demir’de Ahmet Devret’in şutunda top soldan az farkla dışarıya çıktı. Yeşil siyahlıları rahatlatan gol Dilaver ile geldi. Benhur’un şutunda kaleci Fatih topu son anda çıkardı, oyuna 2 dakika önce giren Dilaver sol ayağı ile yatarak topa vurdu ve farkı 2’ye çıkardı.

BENHUR YILDIZLAŞTI

Maçın yıldızı Benhur 79’da 3. gole çok yaklaştı. Savunma arkasına kaçan Benhur kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. İki futbolcu da topa hamle yaptı. Boşta kalan topu Benhur ağlara göstermek isterdi ancak savunma son anda son vuruşa izin vermedi. 84’te fark 3’e çıktı. Yiğitali’nin pasında Dilaver yine sahneye çıktı. Önce rakibinden topu kurtaran Dilaver sol ayağı ile sol köşeden ağları buldu. (3-0)

RAKİP HEKİMOĞLU

Kalan sürede başka gol olmadı ve Ankara Demirspor’u eleyen Kocaelispor yarı finalde Hekimoğlu Trabzon ile eşleşti. Maçlar 20 Mayıs’ta İzmit’te ve 24 Mayıs’ta Trabzon’da oynanacak. Turu geçen takım büyük finalde boy gösterecek. Bu maç öncesi çok sıkı güvenlik önlemleri alınırken her iki taraf da büyük zorluklar yaşandı, maça geç girişler oldu. Çok sayıda protokol üyesi, milletvekili ve belediyesi başkanı mücadeleyi takip ederken, Kocaelispor taraftarı müthiş desteği ile maçın kazanılmasında öncü oldu.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL