Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmişti. 17 günlük tam kapanma bugün itibari ile sona erdi. İçişleri Bakanlığı, bu sabah 05.00’te sona eren tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme planında kafe ve restoranların sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet vereceğini açıkladı.
“NASIL BİR VİRÜSE DENK GELDİK YA RABBİM”
Bakanlığın yayınladığı genelgeye sosyal medya hesabından tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan açıklamasında, “Lebaleb kongrelerde bulaşmıyor, maçlarda, kutlamalarda, Filistin’e destek gösterilerinde bulaşmıyor ama lokanta ve kafelerde bulaşıyor. Nasıl bir virüse denk geldik ya Rabbim…” ifadelerine yer verdi. nSerhat GÜNEŞ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.