Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 May 2021 - 09:24- Siyaset G: 17 May 2021 - 09:26

“Nasıl bir virüse denk geldik ya Rabbim”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme genelgesine tepki gösterdi
mask

Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmişti. 17 günlük tam kapanma bugün itibari ile sona erdi. İçişleri Bakanlığı, bu sabah 05.00’te sona eren tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme planında kafe ve restoranların sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet vereceğini açıkladı.

“NASIL BİR VİRÜSE DENK GELDİK YA RABBİM”

Bakanlığın yayınladığı genelgeye sosyal medya hesabından tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan açıklamasında, “Lebaleb kongrelerde bulaşmıyor, maçlarda, kutlamalarda, Filistin’e destek gösterilerinde bulaşmıyor ama lokanta ve kafelerde bulaşıyor. Nasıl bir virüse denk geldik ya Rabbim…” ifadelerine yer verdi. nSerhat GÜNEŞ

 

# Kocaeli, koronavirüs, destek

17 May 2021 - 09:24 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sarıgül: Kocaeli’de gitmediğim mahalle sokak köy kalmayacak mask
Sarıgül: Kocaeli’de gitmediğim mahalle sokak köy kalmayacak
BTP liderinin yoğun bayramlaşma trafiği mask
BTP liderinin yoğun bayramlaşma trafiği
Başkan Yıldızlı: “Sandık başında hesap vermeden, helallik yok” mask
Başkan Yıldızlı: “Sandık başında hesap vermeden, helallik yok”
AKP Kocaeli, Erdoğan’la bayramlaştı mask
AKP Kocaeli, Erdoğan’la bayramlaştı
BTP liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘helallik’ cevabı mask
BTP liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘helallik’ cevabı
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefet tek şart mask
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefet tek şart
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi mask
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı mask
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi mask
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
İzmit'te simide zam geldi mask
İzmit'te simide zam geldi
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış mask
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış

GALERİ

Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Takla atan araçta can verdi mask
Takla atan araçta can verdi
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor mask
Doğanın altın renkli stüdyosu göreni hayran bırakıyor
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim mask
Emniyetten silah atma olaylarına karşı denetim
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı mask
Kaza yapan sürücü araç içinde sıkıştı
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi mask
Vatandaşlar bakanın istifasını istedi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL