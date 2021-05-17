Derince Cemevi kurucu başkanı koronaya yenildi

Derince Esentepe Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden, aslen Muş Vartolu olan, mahallede Terzi Mehmet olarak da tanınan, Derince İmam Hüseyin Cemevi kurucu başkanı olan 64 yaşındaki Mehmet Yaman 1 ay önce prostat rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yaman, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüse yakalandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 gün entübe olarak tedavi gören Yaman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yaman'ın cenazesi bugün(Pazartesi) saat 12.00'de Derince İmam Hüseyin Cemevi'nden alınarak Çınarlı Mezarlığında defnedilecek.