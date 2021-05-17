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17 May 2021 - 09:57- Gündem G: 17 May 2021 - 09:59

Körfez Belediyesi sokak hayvanları için mama alacak

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sokak hayvanları için mama alım ihalesine çıkıyor. İhale kapsamında bin 160 paket mama alınacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Körfez Belediyesi sokak hayvanları için mama alım ihalesine çıkıyor. İhale, 27 Mayıs tarihinde saat 11.30’da Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369’da gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 262 paket yetişkin kedi maması, 120 paket yavru kedi maması, 678 paket yetişkin köpek maması ve 100 paket konserve mama alınacak.
# Körfez

17 May 2021 - 09:57 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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