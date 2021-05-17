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17 May 2021 - 13:02- Gündem G: 17 May 2021 - 13:04

Başkan Büyükakın, Bir günde 5 ilçede 10 aileyi ziyaret etti

Ramazan Bayramı nedeniyle Kocaeli’nin her noktasında farklı ziyaretler yaparak gönüllere dokunan Başkan Büyükakın, bir günde 5 ilçede 10 aileyi ziyaret etti. Başkan Büyükakın, “Büyüklerimizin duası varsa güçlüsünüz,” dedi.
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Gönül ziyaretlerini Ramazan Bayramı nedeniyle de 5 ilçe 10 noktada sürdüren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze, Darıca, Çayırova, Körfez ve Derince ilçelerindeydi.  Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinden çıkamayan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan Büyükakın, “Rabbim bugün ziyaret etme fırsatı bulduğum büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler versin” dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanları Recep Kaya, Ufuk Acay, Servet Günay, Ramazan Tuna ve Koray Merdan’ın da ayrı ayrı yer aldığı ziyaretler sorası yaptığı açıklamada, “Gönüllerini bize açan kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Onların yanlarında olmak ve tecrübelerinden faydalanmak için her fırsatta bu tür ziyaretler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini sarf etti.

“BÜYÜKLERİMİZİN BUGÜN DE DUALARINI ALDIK”

Gebze ilçesinde Mükerrem Aydın, Leyla Berber, Pakize İşçi, Ayfer Aydemir Demirci ve Remziye Demiral, Darıca’da Gül Berber ile Müşerref Korkmaz, Çayırova ilçesinde Dursun Karataş, Körfez İlçesin de Bayram Zengin ile Derince’de Suat Edin’le bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Hal ve hatırlarını sorduğu büyüklerimizin bugün de dualarını aldık. Gönülden sohbetlerle bize yol ve istikametimize cümleleriyle liderlik yaptılar. Şunu da bir kez daha ifade etmek isterim ki büyüklerimizin duası varsa güçlüsünüz, duası yoksa güçlü değilsiniz” dedi.

“SAĞLIKLI VE MUTLU BİR YAŞAM DİLİYORUM”

Her bir ziyarette farklı hikayelere tanık olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Evde Bakım Hizmeti alan Suat Edin’e de konuk oldu. “Suat amcamız bana şiir yazmış, telefonla görüştüğümüzde bir gün gel de okuyayım demişti” şimdi bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. “Ziyaretten dolayı çok memnun olan duygu yüklü bir başka güzel şiiriyle de bizleri bir kez daha mutlu eden Suat amcamıza çok teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Rabbim ondan razı olsun. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini sarf etti. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sonra erdi.
# Kocaeli, Gebze, Büyükşehir, Körfez, Derince

17 May 2021 - 13:02 - Gündem

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