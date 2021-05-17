Dolu sonrası ekili alanlarda ufak çaplı zarar

Meteroloji Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı sonrası dün öğle saatlerinden sonra yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağış Derince ve Körfez ilçelerinde etkili oldu ve yüksek kesimlerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişilerin araçları zarar görürken ekili alanlara hasar meydana geldi. Çavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Turan yağış sonrası bazı tarım arazilerinde hasar meydana geldiğini ifade etti. Bazı bölgelerde buğday ve arpa saplarında kırılma olduğunu beliren Turan, belediye ekiplerinin hasar tespit raporu için alana geldiklerini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.