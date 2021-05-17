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17 May 2021 - 13:17- Gündem G: 17 May 2021 - 13:19

Dolu sonrası ekili alanlarda ufak çaplı zarar

Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimlerine etkili olan dolu yağışı sonrası tarım arazilerine hasar meydana geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Meteroloji Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı sonrası dün öğle saatlerinden sonra yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağış Derince ve Körfez ilçelerinde etkili oldu ve yüksek kesimlerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişilerin araçları zarar görürken ekili alanlara hasar meydana geldi. Çavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Turan yağış sonrası bazı tarım arazilerinde hasar meydana geldiğini ifade etti. Bazı bölgelerde buğday ve arpa saplarında kırılma olduğunu beliren Turan, belediye ekiplerinin hasar tespit raporu için alana geldiklerini söyledi. 

 

 
# Körfez, Derince

17 May 2021 - 13:17 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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