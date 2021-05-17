Kocaeli tıklım tıklım! Vatandaş soluğu sokakta aldı

17 günlük tam kapanmanın ardından bugün kademeli normalleşme başladı. Sokağa çıkma kısıtlama saati 19.00’dan 21.00’e uzatılırken vatandaşlar 17 günlük kapanmanın ardından soluğu sokakta aldı. 1 Haziran’a kadar sürecek olan ‘kademeli normalleşme’ öncesi Kocaeli’de sokaklar ve caddeler tıklım tıklım doldu.
KENT MERKEZİ’NDE TRAFİK
Havaların ısınmasının da etkisiyle vatandaşlar kendilerini sokağa atarken bu süreçte faaliyet gösteremeyen esnaflar da kepenkleri açtı. Ayrıca çift doz aşısı tamamlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar da sokağa çıktı. Bir diğer yandan banka ve parklarda yoğunluk oluştu. Bir diğer yandan İSU’nun altyapı çalışmaları nedeniyle Yürüyüş Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.