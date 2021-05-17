Kocaeli tıklım tıklım! Vatandaş soluğu sokakta aldı

17 günlük tam kapanmanın ardından bugün kademeli normalleşme başladı. Sokağa çıkma kısıtlama saati 19.00’dan 21.00’e uzatılırken vatandaşlar 17 günlük kapanmanın ardından soluğu sokakta aldı. 1 Haziran’a kadar sürecek olan ‘kademeli normalleşme’ öncesi Kocaeli’de sokaklar ve caddeler tıklım tıklım doldu.

KENT MERKEZİ’NDE TRAFİK

Havaların ısınmasının da etkisiyle vatandaşlar kendilerini sokağa atarken bu süreçte faaliyet gösteremeyen esnaflar da kepenkleri açtı. Ayrıca çift doz aşısı tamamlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar da sokağa çıktı. Bir diğer yandan banka ve parklarda yoğunluk oluştu. Bir diğer yandan İSU’nun altyapı çalışmaları nedeniyle Yürüyüş Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.