Sedat Peker'in videosundan Gebzespor Başkanı ayrıntısı

Sedat Peker kendisine yönelik Kocaeli’de yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Mustafa Karslı hakkında önemli açıklamalara yer verdi. Peker açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Beni aldıkları dosyada telefon dinlemeleri neyden ibaret biliyor musunuz? Ben cezaevinden çıkınca Ekşi’lerden (rahmetli arkadaşımın abisi) ona bir para verdim işte iş yapacağım. 1 milyon 150 bin dolar.. O da bir arkadaşıyla işe giriyor, iş batıyor. Ben de dedim ki, ‘Kardeşim benim öyle çöpe atacak param yok! Ben paramı isterim. O da dedi ki ‘abi benim param yok, şu şu dosyalarda alacak var dedi. Alacağımı sana temrik edeyim’ dedi. Dedim ki ‘tamam, garantiye alalım’. 300-500 milyon Benli’lerden. Malatyalılar herhalde. Döviz o bu, hileli iflas.

"GEBZESPOR BAŞKANINA SÖYLEDİM"

Bundan daha çok alacağı varmış. Ben biriyle diyalog kurmak istediğimde eşraftan birine söylersin. Ben de Gebzespor’un başkanına söyledim. Bu arkadaşa söyler misin, bir ziyaretime gelin. Geldiler, işte beyefendi iflas etti dediler. ‘Kardeşim ben iflas miflas anlamam. Cezaevinden yeni çıktım. Çöpe atacak paramız yok, ben paramı alırım’ dedim. Sonra bu arkadaşı yolcu ettik.

"BU ARKADAŞ ŞİKAYET ETMİŞ"

Gitti, çay ikram ettik konuştuk, daha hiç bir şey yok. Sonra bu arkadaş şikayet etmiş. Şikayet dilekçesi vermiş benimle ilgili. 10 tane kaleşnikoflu adam, işte diyor, ben Karslı Mustafa diye birine para verdim 1 milyon TL Sedat Peker’e getirmesi için. Sonra Karslı Mustafa 4 ay sonra buna parayı getirince bu sefer de dilekçe veriyor. Ben paramı geri aldım, Benim Sedat Peker ile bir şeyim yok. Ama ben Karslı Mustafa ile hiç görüşmedim. Ne telefon, ne bir şey hiçbir şey yok. 3 sene bu olayla ilgili telefonlarımı dinlediler. Farz edelim ben kendimi paramı ondan zorla alsam, kanunda karşılığı ilahı hak.

"SADECE BU KONUYLA İLGİLİ İSMİ GEÇENLERİ TUTUKLADILAR"

Kendi parasını zor kullanarak almak 1 sene ile 3 sene arası. Zaten tutuklamaya değer bir konu değil. Ayrıyeten suç örgütü tanımına uyan bir konu ya da suçlama değil. Bundan yola çıkıp binlerce kişiyi dinlediniz. Sadece bu konuyla ilgili ismi geçenleri tutukladılar biliyor musunuz?

" İZMİT’TEN ONLARI GÖZALTINA ALIYORLAR"

Bana suç örgütü olmayı kabul ettiremezsiniz. Sizsiniz lan suç örgütü. Ben bu konuyla ilgili Ercan Ekşi‘ye para veriyorum ya Ercan Ekşin’in tanıdığı varmış, onun da tanıdıkları varmış, İzmit’ten onları gözaltına alıyorlar. Sedat Peker’i tanıyor musun, yok, telefon konuşman var mı yok, bir işin var mı yok, bizim çetenin üyeleri. Bunlar da biriyle dövüşmüş orada.”