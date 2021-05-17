KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan bütçe değerlendirmesi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe gelirleri yüzde 43.8 artışla 93.79 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 2.1 artışla 110.70 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış oranının yüzde 2.1 ile sınırlı tutulduğunu görüyoruz. Buna rağmen bütçe nisanda 16.92 milyar TL açık verdi. Bununla birlikte ocak-nisan döneminde bütçe fazlası 5.86 milyar TL oldu” dedi.

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Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt kalemlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, bütçe giderlerinde cari transferler kalemindeki yüzde 19.1’lik azalış, giderler kalemindeki artışı sınırlayan bir etken oldu. Geçen yıl, bu kalemde salgın etkilerinin azaltılmasına yönelik harcamalar nedeniyle artışlar olmuştu. Gelirler tarafında ise bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirlerinde nisan ayında gerçekleşen yüzde 55.4’lük artışın gelirler kalemini önemli ölçüde artırdığını görüyoruz. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda, nisan ayında kurumlar vergisindeki yüzde 213.6’lık, uluslararası ticaretten alınan vergiler kalemindeki yüzde 142.1 oranındaki artışlar dikkat çekiyor” diye konuştu.