BiP’te bayramlaşıldı internet rekor kırdı

İletişim platformu BiP ile 12 - 15 Mayıs arası 4 günlük bayramlaşma dönemi 16 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılarak yeni bir rekora imza atıldı. Yerli iletişim uygulaması üzerinden bayramda gönderilen mesaj sayısı ise 1.3 milyarı buldu.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

Kişisel veri hassasiyeti sebebiyle yaşanan dijital göçün başladığı tarihten bu yana Türkiye ve dünya genelinde BiP’e yoğun bir ilgi gösterildiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bazı global uygulamaların dayatmacı yaklaşımları, BiP gibi kişisel verilere hassasiyetle yaklaşan uygulamaların kullanımının önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırdı. Türkiye ve tüm dünyadaki kullanıcılara tek bir uygulamaya mahkum olmamaları için BiP ile şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyoruz” dedi.