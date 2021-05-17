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17 May 2021 - 16:19- Ekonomi G: 17 May 2021 - 16:20

Pandemide evlerde sos  tüketimi tavan yaptı

Kibar Holding bünyesinde bulunan Assan Foods’un Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, evde kalışın artmasıyla yemek pişirmenin de öne çıktığını anımsatarak, “Salça, ketçap ve mayonezde ciddi talep artışı oldu.

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Bu dönemde kendini ödüllendirme ve farklı lezzet arayışı önem kazandı. Soslara artan ilgi sadece ülkemize özgü değil. Soslar dünya genelinde çok güçlü büyüme gösteren bir kategori oldu” dedi.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Mayonez, ketçap ve diğer soslarda Türkiye’nin en büyük üreticileri arasında yer aldıklarını dile getiren Koçoğlu, şunları söyledi: “Türk mutfağının geleneksel soslarının yanı sıra ülkemizde günlük lezzetleri zenginleştiren soslara da ilgi giderek artıyor. Yakın zamanlı bir araştırmamızda, istisnasız tüm katılımcılar son bir yıllık dönemde en az bir kez sos tükettiklerini ifade ettiler.” Hakan Koçoğlu, ketçap ve mayonezin de dahil olduğu salça-sos kategorisinde 2019’da 205 bin ton olan ev dışı tüketim pazarının 2020’de yüzde 35 daralmayla 134 bin tona düştüğünü, 2021’de ise yüzde 35 artışla 181 bin tona çıkacağını öngördüklerini aktardı. Koçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021’de hedefimiz, çift haneli büyüme performansımızı sürdürmek. Yurt içi ve yurt dışında gerek perakende, gerek ev dışı tüketim pazarında iş birliklerimizi güçlendirerek sürdüreceğiz.”

KETÇAP, MAYONEZ İHRACATI

 

Assan Foods’un bugüne kadar 57 milyon doların üzerinde endüstriyel yatırım yaptığını da belirten Hakan Koçoğlu, ihracatları hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin 2020 yılı ketçap ve domates bazlı soslar ihracatı 19.4 milyon dolar, salça ihracatı 157 milyon dolar, mayonez ihracatı da 15 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ketçapta Avrupa’daki birçok zincir marketle çalışıyoruz. Rekabet çok yüksek olduğundan en düşük katma değerli ürünümüz ketçap. Salça ve mayonez birbirine yakın düzeyde yer alıyor. Soslar en katma değerli kategori olma özelliği taşıyor. Assan Foods ülkemizin ilk sos ihracatçısı. Sosun yanı sıra ketçap, mayonez, domates salçası, biber salçası gibi ürünler de ihraç ediyoruz. İhracatımız 2020 yılında dolar bazında yüzde 13 artış gösterdi.” (

17 May 2021 - 16:19 - Ekonomi

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