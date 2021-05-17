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17 May 2021 - 16:21- Ekonomi G: 17 May 2021 - 16:22

Türkiye genelinde Nisan  ayında 95.863 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 2...
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Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu. açıklanan verilerine göre; 2021 yılı Nisan ayında Kocaeli’de 2 272 konut satıldı

YABANCILAR KONUT ALDI 

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi. Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.
# Kocaeli, İstanbul

17 May 2021 - 16:21 - Ekonomi

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