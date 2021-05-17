Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel çocukları unutmayarak evlerinde ziyaret etti. Dernek Ramazan Bayramı arifesinde çocuklara çikolata ve şeker ikram ederek bayramlarını da kutladı. Özel çocukların hazırladıkları pankartlarla İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa’ya destek vermeleri dernek üyelerine ayrı heyecan kattı. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, engelli bireylerin yanında olduklarını belirterek, “Onların mutluluklarına ortak olduk” dedi.
17 May 2021 - 16:22- Gündem Güncelleme: 17 May 2021 - 16:24
Özel çocuklardan Mescid-i Aksa’ya destek
Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel çocukları ziyaret ederek günlerini kutladı. Çocuklar, hazırladıkları pankartlarla İsrail’e tepki, Mescid-i Aksa’ya destek vererek dikkat çekti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.