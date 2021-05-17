Özel çocuklardan  Mescid-i Aksa’ya destek

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel çocukları unutmayarak evlerinde ziyaret etti. Dernek Ramazan Bayramı arifesinde çocuklara çikolata ve şeker ikram ederek bayramlarını da kutladı. Özel çocukların hazırladıkları pankartlarla İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa’ya destek vermeleri dernek üyelerine ayrı heyecan kattı. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, engelli bireylerin yanında olduklarını belirterek, “Onların mutluluklarına ortak olduk” dedi.