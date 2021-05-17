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17 May 2021 - 16:22- Gündem G: 17 May 2021 - 16:24

Özel çocuklardan  Mescid-i Aksa’ya destek

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel çocukları ziyaret ederek günlerini kutladı. Çocuklar, hazırladıkları pankartlarla İsrail’e tepki, Mescid-i Aksa’ya destek vererek dikkat çekti

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Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel çocukları unutmayarak evlerinde ziyaret etti. Dernek Ramazan Bayramı arifesinde çocuklara çikolata ve şeker ikram ederek bayramlarını da kutladı. Özel çocukların hazırladıkları pankartlarla İsrail'e tepki, Mescid-i Aksa’ya destek vermeleri dernek üyelerine ayrı heyecan kattı. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, engelli bireylerin yanında olduklarını belirterek, “Onların mutluluklarına ortak olduk” dedi.
# destek

17 May 2021 - 16:22 - Gündem

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