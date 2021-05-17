Uzaktan eğitim uygulamasında  dikkat edilecek hususlar    

Bu nedenle yürütülen Canlı Ders faaliyetlerinin çevrimiçi olarak devam etmesi bir takım sorunlar doğurmakta olup, tüm eğitim - öğretim camiasının önlemler almasını gerektirmektedir. Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin tüm unsurları olan Okul İdaresi, Öğretmenler, Veliler ve Öğrenciler olarak süreci olumsuz ve güvenli bir şekilde atlatabilmemiz için dikkat edilmesi gereken hususları bilgilerinize sunarız.

1 - Canlı Ders uygulamalarına okul idaresi ve öğretmenlerimizin sizlere iletmiş olduğu bilgi ve belgelerdeki yönergeler doğrultusunda katılım sağlayınız.

2 - Canlı Ders yapan - yapılabilen uygulamalarda karşılaşabileceğiniz reklam, tanıtım ve benzeri içerik bağlantılarına tıklamayınız.

3 - Canlı Ders uygulamaları giriş bilgilerinizi başka platformlarda, veya canlı dersler esnasında asla paylaşmayınız.

4 - Canlı Ders uygulamaları esnasında siyasi, dini ve benzeri ayrıştırıcı olabilecek simge, rumuz kullanmayınız.

5 - Canlı Ders uygulamaları esnasında kişisel - özel belge, bilgi, görüntü asla paylaşmayınız; görüntülü etkileşim yapılıyorken cihazlarınızın kamera objektifi alanına bu tür görünümün girmemesine dikkat ediniz.

6 - Canlı Derslerde işitsel iletişim söz konusu iken 5.nci maddede ifade edilen içeriklerin sözel olarak paylaşılmasına, sözel iletişim esnasında ses kirliliğine, yine sözel iletişim esnasında Eğitim - Öğretim ilkeleri ile bağdaşmayacak ses paylaşımına asla izin vermeyiniz.

7 - Canlı Derslerde bulunan tüm katılımcıların (İdare, Öğretmen, Öğrenci...) gerçek isimlerini açık bir şekilde kullanarak girmesi gerektiğini unutmayınız. Aksi durum canlı derslere katılması gereken kişiler haricinde bilinmeyen kişilerin katılımı ve sabote etmesi ile sonuçlanacaktır.

8 - Canlı Derslerde Eğitim - Öğretim ilke ve amaçları ile etik değerlere aykırılık teşkil edebilecek profil resimleri kullanmayınız.

9 - Okul idaresince Öğretmen, Veli ve Öğrencilerle paylaşılan Canlı Ders ID ve Şifrelerini üçüncü şahıslar veya kuruluşlarla asla paylaşmayınız.

10 - Teknik sorunlar ile acil durumlar dışında Canlı Derslere katılımı ihmal etmeyiniz veya derslerden ayrılmayınız. Yaşanan teknik ve acil sorunları okul idaresi ve öğretmenleriniz ile mutlaka paylaşınız.

11 - Canlı Ders altyapılarında mevcut veri - dosya - ekran paylaşımı özelliklerini canlı dersi yöneten öğretmenin izni olmadan asla kullanmayınız, uygunsuz - olumsuz veri - dosya - belge ve ekran paylaşımı yapmayınız.

12 - Canlı Ders uygulamalarının kurulumu, kullanımı (Giriş - Çıkış - Çalıştırma vb.) gibi işlemler ile ilgili soru - sorun ve tespitlerinizi üçüncü taraf veya kuruluşlarla asla paylaşmayınız.

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Yüzyüze eğitim faaliyetlerinde olduğu gibi "Uzaktan Eğitim Canlı Ders" faaliyetlerinde de etik, kurumsal ve hukuki bağlayıcı ilkelerin geçerli olduğunu hiç birimizin unutmaması gerekmektedir. Canlı derslerin belirtilen kurallara uyulmayarak sabote edilmesi, suç oluşturan unsurların bu platformlara taşınması aynı zamanda hukuki yaptırım gerektirmektedir.

Yine yukarıda yer alan hususların birine - birkaçına veya tamamına uyulmaması Canlı Derslerin verimli - düzenli ve en önemlisi "Güvenli" geçmesine engel olacağından; bu hususların ihlal edilmesi veya ihlalde ısrar edilmesine müdahale yetkisi öğretmenlerimizdedir. Gerektiğinde ders katılımcılarının uyarılması, gerektiğinde canlı ders kurallarına uymayanların dersten çıkarılması veya canlı dersin tamamen sonlandırılması yine öğretmenlerimizin yetkisindedir. https://sabanciortaokulu.meb.k12.tr/