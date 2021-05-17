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17 May 2021 - 16:57- Gündem G: 17 May 2021 - 16:58

Kandıra Belediye Meclisi İsrail zulmünü şiddetle ve nefretle kınadı.

Tam kapanma döneminde ertelenen Kandıra Belediye Meclis toplantısında terör devleti İsrail tarafından Filistin’e karşı uygulanan saldırılar nefret ve şiddetle kınandı.

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Kandıra Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Filistin bayrakları asılan meclis salonunda Cumhur İttifakı ve Millet ittifakı adına iki ayrı basın açıklaması okunarak İsrail tarafından Filistin’e yapılan saldırılar şiddetle kınandı. Cumhur İttifakı adına yapılan basın açıklamasında, ‘’ Kandıra Belediye Meclis olarak, Filistin davasını ve Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz’’ denildi.

CUMHUR İTTİFAKINDAN İSRAİLE KINAMA

Açıklamanın devamında, ‘’Hz. Peygamberin (SAV)’in miraca yükseldiği mukaddes mekan Mesci-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinli’nin yaralanmasına ve şehit olmasına neden olmuştur. Özellikle Gazze’de insanlığa karşı işlenmiş suç halini alan ve masum sivil halk üzerine bombalar yağdıran, çocuk kadın, yaşlı ayrımı yapmaksızın masum insanları katleden, hastane, okul, sivil yerlerini bombalamak sureti ile yıkan, 6 yüz binden fazla Filistinli kardeşimizi açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlayan terör devleti İsrail’in saldırılarını en ağır şekilde şiddetle ve nefretle kınıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

MİLLET İTTİFAKI İSRAİLİ KINADI

Millet İttifakı adına yapılan açıklamada ise, ‘’ Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistin’linin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan ve Gazze’ye de yöneltilen menfur saldırıları kınıyoruz’’ denildi. Açıklamanın devamında, ‘’ Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

MECLİSTE GÖRÜŞÜLEN 10 MADDE

Kandıra Belediyesi Şubat ayı Belediye Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Muhalefet meclis üyelerine Kandıra Belediyesi işçileri ile yapılan toplu sözleşme konuları hakkında yazılı bilgi verilen meclis toplantısında, komisyonca görüşülen Belediye Gelir Tarifesinde bulunan bazı kalemlerinin güncellenmesi ve eklenmesi, Mülkiyeti Belediye’ye ait Çerçilli Mahallesi 128 ada 29 parsel’in 10 yıllığına kiralanması oy çokluğu ile meclisten geçti. Akdurak Mahallesinde bulunan eski mezarlığın isminin değiştirilmemesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için protokol yapılması, Cebeci, Kefken, Bağırganlı Mahallerinde yapılacak olan imar uygulaması için protokol yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi, Kefken Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan yolun kiralanmasının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, Kandıra Belediyesi 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen araçların hacz edilemez kararlarının alınması ile 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında mahalli bilirkişi belirlenmesi Tarım ve Hayvancılık ve İmar Komisyonunda ortak görüşülmesi, Çalköy Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama alanı tadilatının İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

# Kocaeli, Büyükşehir

17 May 2021 - 16:57 - Gündem

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