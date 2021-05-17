Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin destek alacak işletmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın süresinde dükkanlarının uzun süre kapalı olması nedeniyle büyük zarar uğrayan esnaflara yönelik destek paketleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara iki ayrı paket halinde destek verileceğini söyledi. Buna göre kafe, çay bahçesi, hamam gibi işletmelere, 1 defaya mahsus 5 bin lira destek verilirken, tamircilere, müzisyenlere, tuhafiyecilere, lokantalara, pastanelere, terzilere ve taksicilere ise bir defaya mahsus 3 bin lira destek verileceği açıklandı.

Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık karşılıksız destek verileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır.

Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz"