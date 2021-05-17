Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 May 2021 - 21:12- Asayiş G: 17 May 2021 - 21:33

Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü

İzmit'te bir şahıs, boşanma aşamasında olan kızının eşi ile birlikte evini basan dünürünü bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan vatandaş tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta ismi öğrenilemeyen bir şahıs, babası Murat Geçer (44) ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin 45 yaşındaki babası Yaşar L.’nin evine gitti. Evin önüne gelen Murat Geçer ile oğlu iddialara göre, küfür ederek, Yaşar L.’nin evinin kapısının camını kırdı. Evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L. ise Murat Geçer’i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yakınları Murat Geçer’i kendi araçları ile İzmit’te bulunan özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Geçer, hastanede ameliyata alınırken olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Yaşar L.’yi gözaltına aldı. Murat Geçer, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
# İzmit

17 May 2021 - 21:12 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı mask
Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı
Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu mask
Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu
İki çocuk babası koronaya yenildi! mask
İki çocuk babası koronaya yenildi!
Markete gitmek için bindikleri otomobil bir anda alev aldı mask
Markete gitmek için bindikleri otomobil bir anda alev aldı
Şampiyonluk meşalesi elinde patladı mask
Şampiyonluk meşalesi elinde patladı
Oğlu tarafından öldürülen baba toprağa verildi mask
Oğlu tarafından öldürülen baba toprağa verildi
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi mask
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı mask
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi mask
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
İzmit'te simide zam geldi mask
İzmit'te simide zam geldi
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış mask
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış

GALERİ

Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi" mask
Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi"
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi mask
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu mask
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı mask
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Takla atan araçta can verdi mask
Takla atan araçta can verdi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL