Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta ismi öğrenilemeyen bir şahıs, babası Murat Geçer (44) ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin 45 yaşındaki babası Yaşar L.’nin evine gitti. Evin önüne gelen Murat Geçer ile oğlu iddialara göre, küfür ederek, Yaşar L.’nin evinin kapısının camını kırdı. Evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L. ise Murat Geçer’i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yakınları Murat Geçer’i kendi araçları ile İzmit’te bulunan özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Geçer, hastanede ameliyata alınırken olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Yaşar L.’yi gözaltına aldı. Murat Geçer, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
17 May 2021 - 21:12- Asayiş Güncelleme: 17 May 2021 - 21:33
Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü
İzmit'te bir şahıs, boşanma aşamasında olan kızının eşi ile birlikte evini basan dünürünü bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan vatandaş tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.