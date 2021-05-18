Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 May 2021 - 11:14- Gündem G: 18 May 2021 - 11:16

Başkan Kocaman’dan 19 Mayıs mesajı  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.    

mask

19 Mayıs 1919, millî mücadelenin başladığı ve aziz milletimizin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolüdür. Ülkemiz tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir.

 

Bizlere emanet edilen vatanımızı bütün güzellikleriyle millî ve manevi zenginlikleriyle koruyup, çocuklarımıza teslim etmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. Yarının büyükleri gençlerimizin geleceğini planlamak, onlara güçlü bir miras bırakmak için bugünden canla başla çalışıyoruz. Bizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil edecek güçlü, cesur ve donanımlı gençlerimiz yetişiyor.

 

Filistin’de masum gençlerimiz, çocuklarımız acımasızca ve şuursuzca katlediliyor. İçimiz buruk, yüreğimiz acıyor, tüm dualarımız Filistin için.

 

Ve maalesef Covid-19 salgını döneminde gençlerimizle bir araya gelerek coşkulu kutlamalar yapamıyoruz. Ancak Türk Gençliğinin, Türk milletinin kalbindeki, damarlarındaki vatan, millet, bayrak sevdasının ateşi hiçbir şeyle ölçülmez, hiç bir engelle de azalmaz. İnşallah bu fedakarlıkların sonunda bu salgından kurtulup, en mutlu, en gururlu bayramlarımızı yeniden coşkuyla kutlayacağız. 

 

 

Cumhuriyeti’mizin kurucusu  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” Diyerek vatan savunmasında büyük bedellerin, büyük zaferlerin ardından Türk Gençliği’ne armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyor, Kartepeli tüm gençlerimize kalpten sevgilerimi gönderiyorum." dedi

# covid-19

18 May 2021 - 11:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sabancı Vakfı, Bandırma Vapuru’nu sanal müzeye dönüştürdü mask
Sabancı Vakfı, Bandırma Vapuru’nu sanal müzeye dönüştürdü
Hyundai Assan Drone’larla Rekor Denemesi Yapıyor. mask
Hyundai Assan Drone’larla Rekor Denemesi Yapıyor.
Kandıra Belediye Meclisi İsrail zulmünü şiddetle ve nefretle kınadı. mask
Kandıra Belediye Meclisi İsrail zulmünü şiddetle ve nefretle kınadı.
"Yapılan zulmün karşısındayız" mask
"Yapılan zulmün karşısındayız"
Özel çocuklardan  Mescid-i Aksa’ya destek mask
Özel çocuklardan  Mescid-i Aksa’ya destek
Söğüt, güvenlik güçlerini  bayramda yalnız bırakmadı mask
Söğüt, güvenlik güçlerini  bayramda yalnız bırakmadı
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi mask
Cinayet işleyip jandarmayla silahlı çatışmaya girdi
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı mask
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Çocuk parkında cinayet işlendi! mask
Çocuk parkında cinayet işlendi!
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi mask
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi
İzmit'te simide zam geldi mask
İzmit'te simide zam geldi
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış mask
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış

GALERİ

Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi" mask
Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi"
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi mask
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu mask
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı mask
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Takla atan araçta can verdi mask
Takla atan araçta can verdi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL