Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu başlıyor

18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Arkeolojihaber işbirliği ile düzenlenecek olan “Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu / Webinar” etkinlikleri 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kocaeli’de ilk defa yapılacak olan online sempozyumda; 7 oturum içerisinde 27 başlık ele alınacak. Kocaeli Müze Müdürlüğü ile çalışma yapan alanında uzman, araştırmacı ve akademisyenler bu sempozyumda bir araya gelecek. Afişteki QR kodunu okutarak veya Arkeolojihaber YouTube kanalı üzerinden hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.