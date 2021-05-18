Karamürsel Ereğli'de 5578 m² tarla icradan satılık

Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 297 Ada, 12 Parsel, EREĞLİ Mahalle/Köy, Akkaya Mevkii, Taşınmazın niteliği meyve bahçesi olup, konum olarak ilçe merkezinin 5.800 metre doğu bölümünde yer almaktadır. Bulunduğu bölgede kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde site tarzında konutlar yapılmıştır.

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