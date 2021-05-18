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18 May 2021 - 11:32- Gündem G: 18 May 2021 - 11:36

Karamürsel Ereğli'de 5578 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Karamürsel Ereğli'de 5578 m² tarla icradan satılık
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  Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, 297 Ada, 12 Parsel, EREĞLİ Mahalle/Köy, Akkaya Mevkii, Taşınmazın niteliği meyve bahçesi olup, konum olarak ilçe merkezinin 5.800 metre doğu bölümünde yer almaktadır. Bulunduğu bölgede kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde site tarzında konutlar yapılmıştır.

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# Kocaeli

18 May 2021 - 11:32 - Gündem

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