Başkan Bıyık’tan 19 Mayıs mesajı

Kurtuluş Savaşının başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’un aynı zamanda bağımsızlığımızın da sembolü olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş, birlik ve beraberlik içerisinde cesaret ve inançla verilen o eşsiz mücadele, daha sonra Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Toprakları zorla alınmak, ayağına prangalar vurulmak ve geleceği yok edilmek istenen kahraman ecdadımız, 19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek varoluş mücadelesine başlamış ve destansı bir direnişle eşine az rastlanan bir zafer elde etmiştir. 102 yıl önce milletimizin yaktığı istiklal meşalesi bugün de aynı azim ve kararlılıkla yanmaya devam ediyor.

İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Türk gençliği dün olduğu gibi bugün de 19 Mayıs ruhunu diri tutmaya devam ediyor.

Aydınlık ve güzel yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi her bakımda donanımlı yetiştirmek ise bizlerin en önemli görevidir. Darıca Belediyesi olarak gençleri her zaman önemsiyor ve onların iyi yetişmesi adına projeler üretiyoruz. Eğitimden kültür sanata ve spora kadar her alanda tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de her daim gençlere açık olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."