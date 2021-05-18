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18 May 2021 - 12:00- Gündem G: 18 May 2021 - 12:02

Başkan Büyükakın, ‘’Gençlerimize hizmet etmede tutkuluyuz’’  

Başkan Büyükakın, “Hayallerini gerçekleştirmek isteyen her gencimize dokunmayı, destek olmayı, onları girişimci ruhla hayata hazırlamayı çok önemli buluyoruz” dedi.  

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Gençlik üzerine projeleriyle Türkiye’ye örnek olan, salgın döneminde de çalışmalarını online eğitimlerle sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise faaliyetlerine aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde süren eğitimlerde, 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilere yoğun bir hazırlık programı uyguladıklarını dile getiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent genelinde gerçekleştirdiği saha programlarında gençlerden gelen talepleri de dikkatli bir şekilde dinlemeyi sürdürüyor. Hayatın içindeki gençlerin önerilerini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Sadece söylemlerde kalmayan, somut projelerimizle gençlerimiz için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Kılavuz Gençlik’ çalışmalarımız bunun en güzel örneğidir” dedi.

 

GENÇLERİMİZE İNANIYOR, ONLAR İÇİN TÜM PROJELER ÜRETİYORUZ

Akademi Lise’ye kayıtlı öğrencilere takviye ders kitaplarının yanı sıra denemeler dağıttıklarını da belirten Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak için organize olduk. Bu konuda her türlü adımı atıyoruz. Kocaeli’de hiçbir gencimiz yalnız değildir. Devletimizin kurumlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her daim gençlerimizin yanındayız. Bunu da her fırsatta hizmetlerimizle gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Saha incelemelerinde gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimizde şunu da çok iyi biliyorduk. Bizler çocuklarımız ve gençlerimiz için geldik. Kocaeliler, bunun için de bize görev verdi, şehrimizi emanet bıraktı. Tüm ekibimizle birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmede tutkuluyuz. Gençlerimize inanıyor, onlar için projeler üretiyoruz” açıklamasını yaptı.

 

“GİRİŞİMCİ RUHLA HAYATA HAZIRLAMAYI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUZ”

Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında gençlik merkezlerine de çok önem verdiklerini, Kocaelili gençlerimizin bu hizmetlerden daha çok faydalanması için her türlü adımı attıklarını da gençlerle olan sohbetlerinde dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Gençlerimizin yaşamına katkı sunmak için Gençlik Kampları başta olmak üzere, eğitim alanında uzman bir kadroyla da neslimizin yanındayız. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen her gencimize dokunmak, destek olmak, onları girişimci ruhla hayata hazırlamayı çok önemli buluyoruz. İşte Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemiz ile bu konuda nesillerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

 

GENÇLİK ODAKLI VZYONEL PROJELERLE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine de gençlerle olan samimi diyaloglarında değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu anlamlı ve kıymetli günün ışığında şunları da ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediyesi “Gençlik” odaklı çalışmalarla ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflerine uygun vizyonel projelerle neslimize hizmet veriyoruz. Bilimden sanattan, teknolojiden ve girişimcilikten bahseden bir gençlik için, Bilim Merkezi, Akademi Lisesi, Gençlik Kamplarımızla, teknolojik gelişmeler ve kodlama gibi alanlarda söz sahibi olacak bir nesil hedefi ile vatandaşlarımızın verdiği emaneti koruyor, görevimizi yerine getiriyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

# Kocaeli, destek, Büyükşehir, eğitim

18 May 2021 - 12:00 - Gündem

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