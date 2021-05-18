Kardeşlik ne güzel şey: Yaşa, var ol Kocaelispor !

Kentimiz takımları asındaki yakınlaşma herkesi mutlu ediyor. BAL temsilcimiz, kentin en eski takımı (1923) Karamürselspor kulübü, resmi hesaptan Kocaelispor’u kutladı. Mesaj şöyle: “TFF 1.Lig Play-Off finali için adım adım geri sayıma geçen temsilcimiz Kocaelispor'u yürekten tebrik ediyoruz. Tüm kalbimizde, bedenimizle, ruhumuzla destekliyoruz: YAŞA VAROL KOCAELİSPOR…”