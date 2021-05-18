BAL temsilcilerimizden Arslanbey Gençler Birliği Spor Kulübü de Kocaelispor’u kutladı. Açıklamada “Yarı Finale yükselen şehrimizin #Efsane 'si #KocaeliSpor' a gönülden başarılar dilerken, O SENE BU SENE diyoruz. Tebrikler Körfezim” sözlerine yer verildi.