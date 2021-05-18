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18 May 2021 - 15:38- Spor G: 18 May 2021 - 15:39

Tebrikler Körfezim !
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BAL temsilcilerimizden Arslanbey Gençler Birliği Spor Kulübü de Kocaelispor’u kutladı. Açıklamada “Yarı Finale yükselen şehrimizin #Efsane 'si #KocaeliSpor' a gönülden başarılar dilerken, O SENE BU SENE diyoruz. Tebrikler Körfezim” sözlerine yer verildi.

18 May 2021 - 15:38 - Spor

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