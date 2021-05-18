Olay, 16 Mayıs günü İzmit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan özel bir diş kliniğinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 günlük tam kapanmanın son gününde sokakta gezen kimliği belirsiz bir şahıs, özel bir diş hastanesinin önünden geçtiği esnada saksılara dikilmiş çiçekleri fark etti. Çiçekleri uzun uzun inceledikten sonra sokakta kimsenin olmadığını gören şahıs, çiçekleri teker teker kökünden kopararak çantasına koyarak çaldı. Çiçeklerin tümünü çalarak olay yerinden uzaklaşan şahsın rahat tavırları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Klinik yetkilileri ise şahıstan şikayetçi olmadıklarını belirtti.
18 May 2021 - 15:40- Asayiş Güncelleme: 18 May 2021 - 16:45
Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı
Kocaeli’de tam kapanma günlerinde boş sokakta gezen bir şahıs, cadde üzerindeki bir diş kliniğinin bahçesinde bulunan çiçekleri kopartarak çaldı. Kökünden söktüğü çiçekleri poşetine dolduran şahsın rahat tavırları kameralara yansıdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.