Polis memuru ALS hastalığına yenildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 17 yıldan bu yana başarılı şekilde görev yapan 26 yıllık polis memuru Bayram Gül (54) uzun yıllardır şeker hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Gül, geçtiğimiz yıl ALS rahatsızlığına da yakalandı. ALS rahatsızlığı tedavisi devam eden polis memuru Bayram Gül, rahatsızlanınca Fethiye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu kötüye giden Gül, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı Hatice Gül ile evli Bayram Gül’ün 1996-99 yılları arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube ekiplerinde görev yaptığı öğrenildi. 28 yıldır yıldır başarıyla görev yapan Polis Memuru Bayram Gül’ün cenazesi bugün İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi