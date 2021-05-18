Polis memuru ALS hastalığına yenildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 17 yıldan bu yana başarılı şekilde görev yapan 26 yıllık polis memuru Bayram Gül (54) uzun yıllardır şeker hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Gül, geçtiğimiz yıl ALS rahatsızlığına da yakalandı. ALS rahatsızlığı tedavisi devam eden polis memuru Bayram Gül, rahatsızlanınca Fethiye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumu kötüye giden Gül, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı Hatice Gül ile evli Bayram Gül’ün 1996-99 yılları arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube ekiplerinde görev yaptığı öğrenildi. 28 yıldır yıldır başarıyla görev yapan Polis Memuru Bayram Gül’ün cenazesi bugün İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.