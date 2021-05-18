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18 May 2021 - 15:43- Asayiş G: 18 May 2021 - 16:12

Polis memuru ALS hastalığına yenildi

Kocaeli’de 1996-1999 yılları arasında görev yaptıktan sonra Muğla’nın Fethiye ilçesine atanan ve görevini orada devam ettiren 53 yaşındaki polis memuru Bayram Gül, yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde 17 yıldan bu yana başarılı şekilde görev yapan 26 yıllık polis memuru Bayram Gül (54) uzun yıllardır şeker hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Gül, geçtiğimiz yıl ALS rahatsızlığına da yakalandı. ALS rahatsızlığı tedavisi devam eden polis memuru Bayram Gül, rahatsızlanınca Fethiye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu kötüye giden Gül, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı Hatice Gül ile evli Bayram Gül’ün 1996-99 yılları arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube ekiplerinde görev yaptığı öğrenildi. 28 yıldır yıldır başarıyla görev yapan Polis Memuru Bayram Gül’ün cenazesi bugün İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi

 

 
# Kocaeli, İzmit

18 May 2021 - 15:43 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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