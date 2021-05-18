Evini benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı

Olay, dün Gölcük'e bağlı Dumlupınar Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binanın 7. katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Gülistan Y. ile boşanma aşamasına olan 3 çocuk babası Murat Y., dün akşam saatlerinde kimsenin olmadığı evde benzin dökerek yangın çıkardı. Eşinin mahkeme kararı ile satışını durdurduğu evi ateşe veren Murat Y., alevlerin yükselmesi üzerine koşarak bölgeden uzaklaştı. Çıkan yangında elektriklerin kesildiği binadan korku içinde çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evini yakan Murat Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Murat Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.