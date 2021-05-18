İzmit Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde rutin tırpan işlemlerini gerçekleştirirken Ayazma Mahallesi Beypazarı Parkı’nda bir cüzdana rastladı. Cüzdanı bulan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mehmet Yılmaz, ekip başı Cihan Karamanoğlu’na durumu bildirdi. İzmit Belediyesi, gerçekleştirdiği inceleme sonrası cüzdanın sahibiyle irtibata geçti. Cüzdan içinden alınan bilgiye göre Ziraat Bankası Baç Şubesi’nde çalıştığı tespit edilen Elif Özge Karadeniz’e ulaşılarak durum bildirildi. İş yerinde olan Karadeniz’in eşi Tolga Karadeniz’in cüzdanı gelip teslim alacağını söylemesi üzerine belediye çalışanları parkta vatandaşı bekledi. Cüzdanı sahibine ulaştıran belediye personeli Mehmet Yılmaz’a bu örnek davranışı için çok teşekkür eden eşi Tolga Karadeniz, İzmit Belediyesi’ne ve ekiplere kolaylıklar diledi.
18 May 2021 - 16:38- Gündem Güncelleme: 18 May 2021 - 16:39
Belediye personeli para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
İzmit’te bir parkta tırpan çalışması yapan belediyesi personeli, yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.