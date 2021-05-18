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18 May 2021 - 16:40- Gündem G: 18 May 2021 - 16:41

“Medeniyet yürüyüşümüzü  çok daha ileri taşıyacaksınız”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Vali Seddar Yavuz, “Sevgili gençler; İnanıyorum ki sizler, tarihimizden aldığınız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaksınız” dedi

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Vali Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Vali Yavuz, “Aziz Türk Milleti’nin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde yegâne söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, Türk’ün esaret zincirini kırmak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kıyama kalktığı kutlu bir gündür. Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Sevgili gençler; İnanıyorum ki sizler, tarihimizden aldığınız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaksınız” dedi.

“CUMHURİYETİMİZ İLELEBET YAŞATILACAKTIR”

Vali Yavuz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız ve aynı zamanda gençlerimize armağan edilen bu bayramda, geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bağımsızlığımızın kıymetini bilerek üzerimizde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet yaşatılacağının sorumluluk ve bilincinde olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Aziz Milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

18 May 2021 - 16:40 - Gündem

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