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18 May 2021 - 16:47- Siyaset G: 18 May 2021 - 16:51

İYİ Partili isimden çarpıcı iddia! AKP ilçe başkanı belediyenin elemanını mı kullanıyor?

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’in, Gölcük Belediyesi Basın Yayın Birimi’ni şahsi fotoğrafçısı olarak kullandığını belirterek kendisine bir fotoğrafçı tutmasını söyledi
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Gölcük Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu hakkında açıklama yapan İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı şu ifadeleri kullandı: “Gölcük Belediye Başkanlığınca yayınlanan 2020 yılı faaliyet raporunu incelediğimiz ve bu raporda Belediye Başkanı imzalı '’Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim' sözüne istinaden açıklamalarımıza devam ediyoruz. Raporda yer alan Belediye Meclis toplantıları canlı yayınlanmıştır, güvenilir ve tam doğru mudur?

“TAM BİR FİYASKO”

Belediyemizin hedeflerinde olan E-Belediyeciliği yaygınlaştırılmasına ne kadar ulaşılabilmiştir? Sosyal medyanın çok etkili olduğu, evde kaldığımız bu günlerde insanlar artık aktif bir şekilde kullandığını düşünecek olarak Gölcük Belediyesinin E-Belediye uygulaması tam bir fiyaskodur. Belediye sitesinin bireysel reklam sayfası olarak kullanmanın dışına çıkılması ve vatandaşa hizmet ve bilgi akışı sağlaması şarttır.

“MECLİS TOPLANTILARINI CANLI YAYINLAMAYI BECEREMEYENLER”

Yine Belediyemiz sayfasına bakacak olursak, bir gün dahi boş geçirmedik diyenlerin devam eden proje sayısı sıfır, tamamlanan proje sayısı sıfır, taslak projeler sıfırdır. Nerde ise maliyeti sıfır olan Belediye Meclis toplantılarını canlı yayınlamayı beceremeyenler, Belediyenin düzenlemiş olduğu toplantı ve programlarda Belediye çalışanı olup maaşını belediyeden alan Basın Yayın ve Halkla ilişkiler birimi AKP ilçe başkanının fotoğraflarını çekip kendisine ulaştırmayı çok iyi becermektedirler.

“KAMUNUN HAKKINI KENDİLERİNE GEÇİRMEMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Kendilerini maaş aldıkları kuruma hizmet etmelerini önerir iken, AKP İlçe Başkanımıza da bir fotoğrafçı tutup kamunun hakkını kendilerine geçirmemesini tavsiye ediyorum. İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı sayfamızdan 17.05. 2021 yapılan toplantıyı canlı yayınlamış olup Belediyenin vermediği hizmeti vatandaşa sunduk ve bundan sonra da canlı yayınlamaya devam edeceğiz.”

18 May 2021 - 16:47 - Siyaset

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