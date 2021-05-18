Günlük vaka yeniden arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 18 Mayıs Salı gününün verilerine göre, 217 bin 276 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 51 milyon 294 bin 8’e ulaştı.
YENİ VAKA SAYISI YÜKSELDİ
Güncel verilere göre, semptom gösteren 916 hastayla birlikte 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485’e çıktı. Can kaybı da 203 artarak 45 bin 186’ya yükseldi.
2 BİN 232 AĞIR HASTA VAR
Bugün 10 bin 125 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 2 bin 232 oldu.
DÜNKÜ VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ
Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs verilerine göre, dün semptom gösteren 923 hastayla birlikte 10 bin 174 yeni vaka tespit edilmişti. 223 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 864 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.