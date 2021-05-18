Kocaeli'nin haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişide görülen illere göre vaka sayısı haritasını açıkladı. Buna göre en çok vaka görülen üç il Erzurum, İstanbul ve Ağrı oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86, Kocaeli'de 154,46 oldu.

"DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.